Britische Medien berichten

Brexit-Minister David Davis offenbar zurückgetreten

09.07.2018, 02:12 Uhr | dpa, rtr, aj

Ein harter Schlag für Theresa May: Brexit Minister David Davis soll laut britischer Medien zurückgetreten sein. Der Grund: Uneinigkeit bei den Austrittsverhandlungen.



Der britische Brexit-Minister David Davis ist Medien zufolge mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Sonntag unter Berufung auf ungenannte Quellen. Auch Brexit-Staatssekretär Steve Baker soll seinen Hut genommen haben.

Für die britische Premierministerin Theresa May ist der Rücktritt von Davis ein heftiger Schlag. Der Schritt kommt nur wenige Tage, nachdem May eine Einigung um den Streit über die Brexit-Strategie des Landes verkündet hatte. Der neue Plan wurde aber von vielen Brexit-Hardlinern als Abkehr vom EU-Austritt gewertet.

In den vergangenen acht Monaten sind damit bereits sechs Minister zurückgetreten: Neben Davis waren das Verteidigungsminister Michael Fallon, Entwicklungsministerin Priti Patel, Vize-Premierminister und Kabinettschef Damian Green, Bildungsministerin Justine Greening sowie Innenministerin Amber Rudd.

Davis gilt als glühender Vertreter eines klaren Bruchs

Der Brexit-Minister hatte bereits in der Vergangenheit mit seinem Rücktritt gedroht, sollte May das Land zu eng an Brüssel binden. Großbritannien verlässt die Europäische Union am 29. März 2019.

May hatte am Wochenende offenbar nur mit Mühe das Kabinett auf ihren Brexit-Plan einschwören können. Einem Bericht der "Sunday Times" zufolge sprachen sich sieben der bei der Kabinettsklausur am Freitag anwesenden 27 Minister gegen Mays Vorschläge zur Umsetzung des Austritt aus der EU aus, bevor sie ihm dann doch zustimmten. Unter ihnen war der BBC zufolge auch Außenminister Boris Johnson. Der habe den Plan als großen Mist bezeichnet, der noch aufpoliert werden müsse, um ihn der britischen Öffentlichkeit vermitteln zu können.

Brexit-Harliner und Tory-Abgeordenter Jacob Rees Mogg habe zu einem Journalisten des britischen Senders BBC gesagt: "Das wirft wichtige Fragen zu den Ideen der Premierministerin auf. Wenn selbst der Brexit-Staatssekretär ihre Vorschläge nicht unterstützt, dann können sie nicht gut sein."

Jacob Rees Mogg tells me: “This is very important. It raises the most serious questions about the PM’s ideas. If the Brexit Secretary cannot support them they cannot be very good proposals. It was an attempt to bounce the cabinet. It was a seriously mistake.” — Lewis Goodall (@lewis_goodall) July 8, 2018

Freihandelszone mit der EU

Der als unternehmensfreundlich bezeichnete Plan sieht die Schaffung einer Freihandelszone mit der EU für Güter sowie weitere enge Beziehungen zur EU vor. Dadurch würde eine Landgrenze mit Kontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland vermieden. Der Dienstleistungssektor soll ausgenommen bleiben. Zudem behält sich Großbritannien das Recht vor, eigene Einfuhrzölle zu verhängen und neue Handelsabkommen mit Dritten zu schließen. In Zukunft soll das Parlament auch entscheiden können, ob europäische Regeln und Vorschriften befolgt werden.

Theresa May muss nun mit weiterem Widerstand aus dem Brexit-Flügel ihrer Partei rechnen. Etwa 60 Abgeordnete in ihrer Fraktion werden dazu gezählt. Sollten weitere Regierungsmitglieder ihren Hut nehmen, könnte sie das in ernsthafte Bedrängnis bringen.

Davis ist seit 1987 Mitglied des britischen Parlaments. Er gehört dem rechten Flügel der Konservativen Partei an und sprach sich beispielsweise für die Einführung der Todesstrafe aus. Gleichzeitig gilt er als bedingungsloser Kämpfer für Bürgerrechte. Er klagte erfolgreich vor dem Europäischen Gerichtshof gegen ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, das von May in ihrer Zeit als Innenministerin eingebracht worden war.