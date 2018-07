Macron und sein Leibwächter

"Rambo" mit gutem Draht zur Pariser Polizei

23.07.2018, 21:13 Uhr | Gautier Virol, AFP

Das Video sorgt mittlerweile für eine Krise in Frankreich: Der Bodyguard des Präsidenten ist in einen Schläger-Skandal verwickelt. Die Folgen sind mittlerweile umfangreich - und auch der Präsident steht unter Beschuss.

Mit 18 im Sicherheitsteam von Francois Hollande, mit 25 Macrons Leibwächter. Der Aufstieg von Alexandre Benalla erscheint so unglaublich, wie seine Vita dubios ist. Nun ist er tief gestürzt.

Vom Türsteher zum führenden Sicherheitsmitarbeiter des französischen Präsidenten – Alexandre Benalla hatte einen kometenhaften Aufstieg hinter sich, bevor er nun endgültig in Ungnade fiel. In einem kürzlich veröffentlichten Video ist der 26-Jährige zu sehen, wie er heftig auf einen Demonstranten bei einer Kundgebung zum 1. Mai einschlägt. Dabei gab es bereits zuvor zahlreiche dubiose Vorfälle in der Vita des jungen Mannes.

Ein Twitter-User hat das Geschehen aufgezeichnet. In dem Video trägt Benalla einen Polizeihelm, obwohl er das polizeiliche Amt nicht ausgeübt hat.

Schon in jungen Jahren im Sicherheitsdienst tätig

Benalla wuchs in einem Arbeiterviertel der verschlafenen Stadt Evreux in der Normandie auf. Seine Klassenkameraden bezeichneten ihn als sanft und freundlich. Als Mitglied der Jungsozialisten kam er 2010 ins Sicherheitsteam des damaligen Präsidentschaftsbewerbers François Hollande. Sein damaliger Chef Eric Plumer bezeichnete Benallas Verhalten als "tadellos", er habe ihn selbst ausgebildet.

Doch als Benalla für Arnaud Montebourg, Minister im Kabinett Hollande, arbeiten sollte, kam es schnell zum Eklat. Er habe Benalla nach einer Woche "wegen eines schwerwiegenden Fehlers" entlassen, berichtete Montebourg. "Er hat in meinem Beisein einen Autounfall verursacht und wollte Fahrerflucht begehen."

Benalla stieg im Sicherheitsteam von Macron schnell auf

Nach diesem Vorfall zog sich der Rugby-Spieler und Ex-Türsteher nach Marokko zurück, wo er für eine Sicherheitsfirma in Casablanca arbeitete. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich gelangte er sofort in das Sicherheitsteam des damaligen Präsidentschaftsbewerbers Emmanuel Macron, wo er rasch zu dessen Bodyguard wird. Nach Macrons Wahlsieg erhielt er dann eine führende Rolle im Sicherheitsteam des Präsidenten.

Emmanuel Macron und sein Sicherheitschef belagert von Journalisten: Wegen seiner rüden Art trägt Benalla unter seinen Kollegen den Spitznamen "Rambo". (Quelle: Thibault Camus/Archiv/AP/dpa)



Dabei hatte sein Auftreten im Wahlkampf bereits für Aufsehen in der späteren Regierungspartei La République en Marche (LREM) gesorgt. Mehrere Journalisten beschweren sich über das rüde Verhalten Benallas im Wahlkampf, ein Mitglied der Jungkommunisten soll er bei einer Demonstration 2016 geschlagen haben. Im Hauptquartier von Macrons Bewegung trägt Benalla den Beinamen "Rambo".

Alexandre Benalla beantragte die Bewaffnung seines Teams

Aus geleakten E-Mails geht hervor, dass Benalla während des Wahlkampfs mit einem Antrag auf Bewaffnung des Sicherheitspersonals Macrons die Aufmerksamkeit des Schatzmeister Cédric O erregte. "Ich habe noch nie von politischen Parteien gehört, die bewaffnete Wachen haben", schreibt O. "Ich finde das ganz schön verrückt, und ich möchte erstens wissen, ob das gerechtfertigt ist, und zweitens, ob das legal ist."

Benalla selbst beantragte für den Wahlkampf einen Waffenschein, der vom Innenministerium aber abgelehnt wurde. Der 26-Jährige erhielt später dennoch einen – von der Pariser Polizei. Zu dieser scheint er gute Beziehungen zu unterhalten, obwohl er selbst nie Polizist war.

Aus nicht nachvollziehbaren Gründen war Benalla mehrere Jahre lang Reservist der Gendarmerie und hatte einen hohen Dienstgrad, den üblicherweise niemand unter 40 Jahren erreicht. Auf eigenen Wunsch schied er 2017 als Reservist aus, blieb aber offiziell als Sicherheitsexperte für die Gendarmerie tätig.

Zweifelhafte "Unterstützung" bei Polizeieinsatz am Tag der Arbeit

So dürfte er auch an Polizeihelm und Armbinde gelangt sein, die er in dem Video trägt, auf dem er die junge Frau herumzerrt und auf den jungen Mann am 1. Mai einschlägt. Benalla selbst ließ am Montag über seine Anwälte erklären, er habe der Polizei nur helfen wollen, "zwei besonders heftig agierende Individuen" unter "Kontrolle zu bringen".

Alexandre Benalla am Tag der Arbeit 2018: Nach den Vorfällen in Paris ließ Benalla erklären, dass er der Polizei nur helfen wollte, alles unter "Kontrolle zu bringen". (Quelle: Philippe Wojazer/Archiv/Reuters)



Anschließend wurde Benalla suspendiert, der Zeitung "Le Monde" zufolge bekam er aber eine teure Wohnung sowie ein Auto mit Fahrer gestellt. Der Nachrichtensender BFM berichtete, Benalla sei diese Woche wieder als Sicherheitsmitarbeiter eingesetzt worden– während der Siegesparade auf den Champs Elysée zur Feier der französischen Nationalelf nach deren Sieg bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland.

Erst am Freitag gab der Elysée-Palast dann die Entlassung Benallas bekannt, weil er versucht habe, den Skandal zu vertuschen. Für diesen Versuch hatten ihm seine Freunde von der Pariser Polizei vermutlich Video-Überwachungsbänder zukommen lassen.