"Wir sollten Freunde bleiben"

Britische Sophie (6) appelliert an EU-Ratspräsident Tusk

13.03.2019, 18:10 Uhr | dpa, t-online.de

Donald Tusk im Februar 2019: Er bekam einen Brief einer sechsjährigen Britin (Quelle: imago)

Die sechsjährige Sophie ist Britin und hat Donald Tusk inmitten des Brexit-Dramas einen Brief geschrieben. Der EU-Ratspräsident veröffentlichte die Bitte des Mädchens jetzt auf Instagram – inklusive einer Zeichnung der Britin.



Mitten im Brexit-Chaos hat ein kleines Mädchen aus Großbritannien an EU-Ratspräsident Donald Tusk eine Bitte: Die sechsjährige Sophie ist Britin und schrieb Tusk einen Brief, den erreichte das Schreiben des Mädchens und er veröffentlichte es auf seinem Instagram-Account. Dort sind Sophies Zeilen zu lesen: "Lieber Herr Tusk", schrieb sie. "Ich lebe in Großbritannien. Ich weiß, wir verlassen die EU. Aber ich denke, dass wir Freunde bleiben sollten."

Sie bat Tusk auch um ein signiertes Foto für ihr "Europa-Buch". Dazu malte sie ein Einhorn und klebte bunte Aufkleber auf das Briefpapier. Tusk kommentierte den Brief auf Instagram: "Wir werden immer Freunde bleiben, Sophie." Er setzte ein Herz hinzu, viele User kommentierten den Text ebenfalls mit roten Herzen.

Vorherige Brexit-Postings des Ratspräsidenten zum Brexit waren ironisch geprägt: Im September erntete er Kritik, als er nach einem EU-Gipfel ein Foto postete, auf dem er der britischen Premierministerin Theresa May ein Stück Kuchen anbot: "Ein Stück Kuchen, vielleicht? Sorry, ohne Kirschen."







Dabei spielte er auf das von der EU immer wieder beklagte "Cherry Picking" an, auf deutsch "Rosinenpicken". Gemeint ist der Versuch Großbritanniens, zwar aus der EU auszutreten, aber die besten Aspekte einer EU-Mitgliedschaft zu behalten. Viele Leute kommentierten damals, Tusks Kommentar sei taktlos, weil May an Diabetes leide.