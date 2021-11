Abschiedsbesuch in Frankreich

So sagt Merkel Adieu

03.11.2021, 19:51 Uhr | dpa

Für die scheidende Kanzlerin heißt es dieser Tage Abschiednehmen, nun auch vom französischen Partner. Beim Treffen in einer Weinregion will Macron ihr eine hohe Auszeichnung verleihen.

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel ist auf ihrem Abschiedsbesuch in Frankreich im Burgund von Präsident Emmanuel Macron und einer jubelnden Menschenmenge empfangen worden. Merkel traf am Mittwochabend in Beaune ein und ging mit Macron durch das Stadtzentrum. Gemeinsam mit ihren Ehegatten wollten sie im Anschluss eine Hospitalstiftung besuchen, bevor sie sich zu Musik und Essen auf ein Anwesen in der Weinregion zurückziehen.

Macron und Merkel in Beaune: Die scheidende Bundeskanzlerin wurde in Frankreich von einer jubelnden Menschenmenge empfangen. (Quelle: Philippe Desmazes/Reuters)



Bei der Zusammenkunft wollte Macron der geschäftsführenden Bundeskanzlerin auch das Großkreuz der Ehrenlegion überreichen. Die Ehrenlegion ist die höchste Auszeichnung in Frankreich. Macron und Merkel wollten sich persönlich austauschen und über internationale Themen sprechen. Beide sollten während eines Empfangs außerdem in Burgundische Bruderschaft von Tastevin aufgenommen werden, die sich für den Erhalt der Traditionen des Burgunds einsetzt.

Wie der Elyséepalast mitteilte, stellt der Besuch den Abschluss einer ertragreichen Zusammenarbeit zwischen dem Präsidenten und der Kanzlerin, sowohl für die deutsch-französische Kooperation, als auch auf europäischer Ebene dar. Macron habe für das Treffen den Burgund wegen seines reichen französischen Erbes gewählt, sowohl in Gestalt historischer Monumente als auch der Weinbaukultur.