Mitten in herausfordernden Wochen fĂŒr die EuropĂ€ische Union diskutierten am Montag Prominente aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen ĂŒber die Zukunft Europas. Zum Europatag am 9. Mai lud der Verein "Tu was fĂŒr Europa" im Berliner Glashaus zum Austausch ein. In kurzen BeitrĂ€gen entwickelten die Redner ihre Impulse fĂŒr ein geeintes Europa – ohne Motto, Thema oder Absprachen. t-online war dabei Medienpartner der Veranstaltung.

Lutz: "Die grĂ¶ĂŸte Hilfsaktion in der Geschichte der DB"

Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, betonte die zentrale Rolle der Bahn fĂŒr den europĂ€ischen Zusammenhalt. Ein Beispiel sei Interrail: "Es gibt kaum eine Initiative, die so schön zeigt, wie Schiene Menschen miteinander verbinden und zum Zusammenwachsen von LĂ€ndern und Leuten beitragen kann", sagte der Bahn-Chef. Wegen des Krieges in der Ukraine stehe die europĂ€ische Idee vor einer "Renaissance", an der die Schiene einen Anteil habe. So sei nach Beginn des russischen Angriffskriegs "die grĂ¶ĂŸte Hilfsaktion in der Geschichte der DB" organisiert worden. Gemeinsam mit der EU wolle die Deutsche Bahn zudem die transeuropĂ€ischen Netze stĂ€rken.

Die Schauspielerin und Kabarettistin Idil Baydar forderte dagegen, Europa mĂŒsse mehr sein als eine "wirtschaftliche Verhandlungsmasse". Europa sei dann sinnvoll, wenn es bereit sei, der Welt zu dienen. Dabei könne jeder Einzelne helfen, indem er Europa seine TrĂ€ume und Visionen gebe. Sie trĂ€ume etwa davon, dass es Grundeinkommen auch ĂŒber die Grenzen hinweg geben könne.

Hayali: "Ich finde es beschÀmend"

Die Journalistin Dunja Hayali lobte den "starken Schulterschluss" der EU-Mitgliedsstaaten im Umgang mit dem "perversen" Angriffskrieg Russlands. Ihr reiche das jedoch nicht: "Europa muss und möchte mehr sein als ein kollektiver Nicht-Angriffspakt." Menschen, die in Europa tĂ€glich angegriffen, ausgegrenzt, beleidigt und herabgewĂŒrdigt werden, wĂŒrden nicht ausreichend geschĂŒtzt. Dabei gehe es um die europĂ€ischen Werte und letztlich die GrĂ¶ĂŸe der Union. "Ich finde es beschĂ€mend, dass sich die EuropĂ€ische Union bei der Frage eines menschenwĂŒrdigen Umgangs mit allen FlĂŒchtenden dieser Welt noch immer nicht auf ein gemeinsames Vorgehen verstĂ€ndigen konnte", sagte Hayali.

"Bis wann warten wir?"

Dabei kritisierte Hayali die Politik, indirekt auch den anwesenden SPD-Politiker Martin Schulz, der zwischen 2012 und 2017 PrÀsident des EuropÀischen Parlaments war. "Seit wie vielen Jahren hören wir eigentlich, wir brauchen eine Lösung, bis wann warten wir?"

2019 hatte Schulz die gemeinnĂŒtzige Initiative "Tu was fĂŒr Europa" mitgegrĂŒndet und ist heute deren Vorstandschef. Ebenfalls trat bei der Veranstaltung der neue PrĂ€sident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Bernd Neuendorf, auf. Die GrĂŒnen-Politikerin Marina Weisband wurde fĂŒr ihre Rede zugeschaltet.