Gro├čbritannien hat EU-Pl├Ąne f├╝r ├änderungen an den Brexit-Sonderregeln f├╝r Nordirland br├╝sk zur├╝ckgewiesen. "Die aktuellen EU-Vorschl├Ąge gehen nicht angemessen auf die wirklichen Probleme ein, die Nordirland betreffen, und w├╝rden uns in einigen F├Ąllen zur├╝ckwerfen", sagte Au├čenministerin Liz Truss britischen Medien zufolge in der Nacht zum Mittwoch. Ihr Ministerium warnte, die Handelsbeziehungen k├Ânnten sich verschlechtern und Waren des t├Ąglichen Bedarfs aus den Regalen in Nordirland verschwinden. Premierminister Boris Johnson hatte die Lage zuvor "sehr schwierig" genannt.