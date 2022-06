Kippt das Verbrenner-Aus? Lindner gegen Lemke: Die Ampel zofft sich ums Auto

An diesem Dienstagmorgen aber ist es ein offener Streit, der einmal mehr die tiefen Differenzen in der Ampelkoalition aufzeigt. Denn es ist der Tag, an dem die Bundesregierung eigentlich eine einheitliche Position br├Ąuchte, weil die Mitgliedstaaten der EU ├╝ber genau dieses Verbrenner-Aus ab 2035 entscheiden wollen.