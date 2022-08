"Feindliche Aktion": Türkei wirft Griechenland Verfolgung von Jets vor

Die Regierung in Ankara hat Griechenland eine "feindliche Aktion" gegen türkische Kampfflieger vorgeworfen. Dabei habe die griechische Armee ein aus Russland stammendes Luftabwehrsystem genutzt, um die türkischen Kampfflieger per Radar zu verfolgen, hieß es am Sonntag aus dem Verteidigungsministerium in Ankara. Dies sei "inkompatibel mit den Grundsätzen der Nato", der beide Länder angehören. Griechenland wies die Vorwürfe zurück.