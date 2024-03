Die Grenzblockaden polnischer Bauern haben nun auch Folgen für deutsche Hilfslieferungen an die Ukraine. Für die Lkw-Fahrer vor Ort ist die Situation katastrophal. Was ist da los?

Eigentlich hatte Olga Skripnik eine clevere Idee: Das Unternehmen der 46-Jährigen aus Karlsruhe exportiert aus der Ukraine Holzpaletten in die EU, auch nach Deutschland. Also organisierte sie nach dem Beginn der russischen Vollinvasion vor knapp zwei Jahren für ihre 15 "besten Fahrer", wie sie sagt, Ausreisegenehmigungen aus der Ukraine. Der Plan: Wenn die ukrainischen Lkw die Paletten in Deutschland abladen, sollen sie von dort auf dem Weg zurück in die Ukraine Hilfsgüter mitnehmen.

Seitdem sind Skripnik zufolge 812 Lastkraftwagen mit über 8.000 Tonnen Hilfsmitteln in die Ukraine gefahren. Der erste von ihnen traf demnach schon am 27. Februar 2022 dort ein, gerade einmal drei Tage nach Kriegsbeginn. Sie nennt die Aktion "Rosinen Initiative", in Anlehnung an die "Rosinenbomber" – die Flugzeuge, mit denen die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg West-Berlin versorgten.

Doch nun droht dieses Geschäfts- und Hilfsmodell zu scheitern. Daran ist allerdings nicht der Krieg selbst schuld, sondern polnische Bauern. Diese legen aus Protest gegen billige ukrainische Getreideimporte und EU-Regulierungen die Grenzübergänge zur Ukraine lahm. Das hat Folgen für den gesamten Güterverkehr: Seit mehr als einer Woche sitzen zwei von Skripniks Fahrern im polnischen Grenzübergang Medyka fest. Sie können nicht in das EU-Land einreisen. Auch eine Rückkehr in die Ukraine, sagt Skripnik, sei ihnen von dort nicht möglich.

"Die Situation ist außer Kontrolle geraten", sagt Skripnik. Seit Mitte Oktober spitze sich die Lage "stündlich zu". Ihre Fahrer seien "wie Geiseln festgenommen". An der polnisch-ukrainischen Grenze kommt es seit Monaten zu Blockaden. Schon im November machten polnische Lkw-Fahrer aus Protest gegen ein Lkw-Abkommen zwischen der EU und der Ukraine mehrere Grenzübergänge dicht. Damals war von mehr als 20.000 Lkw die Rede, die dadurch zum Stillstand gezwungen wurden. Das Abkommen erlaubt ukrainischen Lastwagen uneingeschränkten Zugang in die EU.

Skripnik ist Russlanddeutsche, ihr Mann, mit dem sie ihr Unternehmen führt, ist Ukrainer. Ihr sei nach dem Kriegsausbruch klar gewesen, dass sie helfen muss, sagt sie. Auf der Website der "Rosinen Initiative" sind die Hilfsfahrten geradezu akribisch dokumentiert. Bilder zeigen randvolle Laster: Bettwäsche, Möbel, Medizin, Babynahrung. Zweimal im Monat habe jeder ihrer 15 Lkw in die Ukraine und wieder zurückfahren können. Nun sei bestenfalls eine Fahrt im Monat möglich.

"Den Fahrern gehen Lebensmittel und Medikamente aus"

Es gibt ein Video, aus einem Lkw aufgenommen, rund einen Kilometer hinter dem Grenzübergang. Es zeigt Demonstranten, die in Warnwesten mit polnischen Flaggen quer über die Landstraße hin- und herlaufen. Es ist schon dunkel. Seit Wochen kommt es hier zu Blockaden. Auf der Webseite der Gemeinde Medyka steht, dass die "Versammlung" der Menschen noch bis zum 5. Juni dauern soll. Die Dauer pro Tag: 24 Stunden.

Einer der beiden Fahrer der "Rosinen Initiative", die in Medyka feststecken, schreibt t-online: "Die Situation ist sehr schlecht. Die Demonstranten weigern sich, uns von der Grenze zu lassen. Den Fahrern gehen die Lebensmittel, Medikamente und so weiter aus." In acht Tagen haben ihm zufolge gerade einmal zehn Fahrzeuge die Grenze verlassen. Eine Dusche gebe es nicht. "Aber sie lassen uns in den Supermarkt gehen, um Lebensmittel zu kaufen."

"Wir sitzen hier auf einem Berg von Hilfsgütern"