Angebliches Rekordergebnis Experten warnen: Diese Ziele verfolgt Putin nach der Wahl Von t-online , aj Aktualisiert am 18.03.2024 - 12:10 Uhr Lesedauer: 4 Min. Russische Soldaten im Einsatz: Nach der Wahl könnte Putin versuchen, der Ukraine weitere Gebiete entreißen. (Quelle: IMAGO/Stanislav Krasilnikov/imago)

Die Wahlkommission verkündete ein Rekordergebnis für Wladimir Putin. Für die Russen könnte das weitreichende Folgen haben.

Nach einer als Farce kritisierten Präsidentenwahl in Russland wird der Machtapparat an diesem Montag Kremlchef Wladimir Putin als haushohen Sieger feiern. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmzettel erhält der 71-Jährige, der seit rund einem Vierteljahrhundert an der Macht ist, laut der Wahlkommission mehr als 87 Prozent.

Dabei handelt es sich zwei Jahre nach Beginn von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine um ein Rekordergebnis, das allerdings Beobachtern zufolge nur durch Repression, Zwang und Betrug erreicht worden sein soll. Schon vor Beginn der dreitägigen Abstimmung am vergangenen Freitag hatten auf dem Roten Platz in Moskau Vorbereitungen für eine große Siegesfeier begonnen.

Putin, der sich nun mindestens sechs weitere Jahre an der Macht gesichert hat und laut eigens von ihm geänderter Verfassung auch 2030 noch einmal kandidieren darf, dürfte das Ergebnis trotz aller Kritik als Bestätigung seines antiwestlichen und autoritären Kurses präsentieren.

Putin könnte Ukraine weitere Gebiete entreißen

Die Expertin Angela Stent, Leiterin der Beratungsabteilung am renommierten United States Institute of Peace in Washington, D.C. und Autorin des Buches "Putins Welt", hat eine klare Meinung zur Wiederwahl des russischen Präsidenten. Ihrer Ansicht nach ist es kein Zufall, dass Putin so großen Wert auf seine erneute Wahl legte – es gehe ihm darum, seinen Krieg gegen die Ukraine weiter voranzutreiben.

Die Zeichen stehen auf Konfrontation, so Stent. "Ich denke, dass es ihm darum ging, Russlands Rolle in der Welt und Russlands territoriale Integrität zu erhalten. Alles, was er signalisiert hat, ist, dass er den Krieg fortsetzen wird", wird Stent vom "Wall Street Journal" zitiert.

Beobachter befürchten auch, dass der für weitere sechs Jahre gewählte Kremlchef das Ergebnis auch als klaren Ansporn nutzt, um der Ukraine noch mehr Gebiete zu entreißen. Putin hat bereits angekündigt, die bisher teils besetzten ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja komplett einzunehmen. Auch Odessa im Süden droht ein russischer Besatzungsversuch.

Anziehen der Daumenschrauben im Land erwartet

Neben einem noch brutaleren Vorgehen beim Überfall auf die Ukraine erwarten Experten nach der umstrittenen Wahl vor allem auch eine Zunahme der Repressionen in Russland. Schon jetzt gibt es keine Versammlungsfreiheit oder freie Berichterstattung von Medien, Andersdenkenden droht Haft, wenn sie den Krieg oder den Machtapparat kritisieren. Vor allem aber ist die Opposition ausgeschaltet, weil führende Köpfe im Straflager sitzen oder ins Exil ins Ausland geflohen sind. Die Hoffnung auf politischen Wandel in Russland hatte sich zuletzt auch nach dem Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny zerschlagen.

Innenpolitisch könnten demnach die Daumenschrauben im Land noch einmal deutlich stärker angezogen werden, um den an den drei Wahltagen sichtbaren Protest von Putins Gegnern zu ersticken. Angekündigt sind zudem Steuererhöhungen, mit denen die hohen Ausgaben für den Krieg und die sozialpolitischen Vorhaben finanziert werden sollen.