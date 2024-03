In der Slowakei muss eine Stichwahl entscheiden, wer neuer Präsident wird. Der proeuropäische Kandidat lag bei in der ersten Runde vorne.

In der ersten Rund der slowakischen Präsidentschaftswahl hat es keine Entscheidung gegeben. Zwei Kandidaten müssen sich deshalb in einer Stichwahl messen. Am 6. April werden der von der liberalen Opposition unterstützte Ex-Außenminister und Diplomat Ivan Korcok und der zum Regierungslager gehörende sozialdemokratische Parlamentspräsident Peter Pellegrini gegeneinander antreten. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl gewann Korcok nach dem vorläufigen Endergebnis mit 42,5 Prozent, wie die Wahlkommission am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Pellegrini kam auf 37,0 Prozent. Keiner der neun Kandidaten erreichte die absolute Mehrheit – daher muss eine Stichwahl entscheiden. Die Wahlbeteiligung erreichte 51,9 Prozent.