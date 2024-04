Dies hatte der Kreml dann auch bestätigt. Allerdings wurde der russische Verteidigungsminister in einer offiziellen Mitteilung mit den Worten zitiert, dass "das Regime in Kiew nichts ohne seine westlichen Strippenzieher tue" und er hoffe, "dass die französischen Spezialeinheiten nicht involviert gewesen seien".

Russland hat immer wieder versucht, die Ukraine in Verbindung mit dem Attentat auf die Konzerthalle Crocus zu bringen. Tatsächliche hat sich die Terrororganisation IS dazu bekannt. Die Ukraine wies die russischen Vorwürfe zurück.

Macron: "Die Aussagen sind lächerlich"

Jetzt schaltete sich auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein. Er wies die Äußerungen Moskaus als "bedrohlich" zurück, auch wenn solche Äußerungen nicht ungewöhnlich seien, sagte er nach Angaben des französischen Senders France 24 am Donnerstag. "Die Aussagen sind lächerlich". Sie ergeben keinen Sinn, und es sei fernab der Realität zu behaupten, dass Frankreich hinter der Attacke stecke – oder auch die Ukraine. "Es ist Teil der Manipulation von Informationen, was Teil der russischen Kriegstaktik heutzutage ist", zitiert France 24 den Präsidenten.

Anschlag aufs Schärfste verurteilt

In einer Stellungnahme des französischen Verteidigungsministeriums hatte es am Mittwoch geheißen, dass man den Anschlag aufs Schärfste verurteilt habe und die französische Regierung keine Informationen darüber habe, dass die Ukraine involviert gewesen sein soll. Lecornu habe in dem Telefongespräch mit Schoigu den russischen Angriffskrieg verurteilt und seine Solidarität mit der Ukraine wiederholt.

Am 22. März hatten vier Männer ungehindert ein mit Tausenden Menschen besetztes Veranstaltungszentrum am Moskauer Stadtrand gestürmt, um sich geschossen und einen Brand gelegt. Bei dem schlimmsten Terroranschlag in Russland seit Jahren kamen mehr als 140 Menschen ums Leben. Mehrere mutmaßliche Terroristen und Hinterleute sitzen in Untersuchungshaft.