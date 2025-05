Jubel auf dem Petersplatz: Das ist der neue Papst Leo XIV.

Leo XIV. ist Mitglied des Augustinerordens – auch sein Vorgänger Franziskus war Ordensmitglied, und zwar im Jesuitenorden. Von 2015 bis 2023 war er Bischof des peruanischen Bistums Chicalyo. Am 30. Januar 2023 wurde er zum Präfekten des Dikasteriums für die Bischöfe ernannt, also hat er quasi die Personalbehörde des Vatikans geleitet. Prevost ist eine Überraschung. Er zählte nicht zu den Favoriten beim Konklave.

Geboren 1955 in Chicago als Sohn von Eltern mit französisch-spanisch-italienischen Wurzeln, studierte Prevost zunächst Mathematik, bevor er 1977 dem Augustinerorden beitrat. 1982 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Später promovierte er dort in Kirchenrecht. Ab Mitte der 1980er Jahre war Prevost als Missionar in Peru tätig. Dort gründete er Pfarreien, leitete ein Priesterseminar und war in der Bischofsausbildung aktiv.