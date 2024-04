Die Slowakei hat einen neuen Präsidenten – und unterstreicht mit seiner Wahl ihre Abkehr von einer entschiedenen Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland . Der Sieger der Stichwahl vom Samstag, der bisherige Parlamentspräsident Peter Pellegrini, hat vorab bereits deutlich gemacht, dass Kiew sich aus seiner Sicht auf Friedensgespräche mit dem russischen Aggressor einlassen solle. Für Sorge in der EU dürfte außerdem sorgen, dass der Sozialdemokrat Pellegrini nach seinem überraschend deutlichen Wahlsieg die "nationalen Interessen der Slowakei" betonte.

Pellegrini war schon übergangsweise Regierungschef

Pellegrini weiß sich darin einig mit seinem Verbündeten, dem russlandfreundlichen populistischen Ministerpräsidenten Robert Fico. Unter ihm war Pellegrini kurze Zeit Bildungsminister, bevor er 2014 zum Parlamentspräsidenten ernannt wurde. 2018 übernahm Pellegrini von ihm sogar vorübergehend das Amt des Regierungschefs, als Fico infolge des Mords an dem Investigativjournalisten Ján Kuciak und dessen Verlobter zurücktreten musste.

"Vollblutpolitiker"

Pellegrini: "Starkes Mitglied der EU und der Nato bleiben"

Seit 2020 hat Pellegrini eine eigene Partei. Manche Experten sahen in der Neugründung ein Zerwürfnis mit Fico. Doch sollte es so gewesen sein, haben sich die beiden Politiker schnell wieder zusammengefunden. Die Hlas-SD und Ficos Partei Smer-SD, die sich beide als sozialdemokratisch verstehen, stellen seit Oktober gemeinsam mit der kleinen Rechtsaußen-Gruppierung SNS die Regierung.

Politische Beobachter sahen in Pellegrinis Partei eine Kopie der Smer-SD, die slowakischen Wähler aber hätten sich dann doch lieber für das Original entschieden, analysierten manche Experten nach den Wahlen. Pellegrinis Hlas-SD war aus den Parlamentswahlen Ende September als drittstärkste Kraft hervorgegangen, und wurde dadurch zum Königsmacher für Fico.

Die Militärhilfen an die Ukraine hat die Koalition ausgesetzt. Der Ukraine-Kurs war auch ein wichtiges Thema im Wahlkampf um den Präsidentenposten. Pellegrini warb damit, die "gespaltene Slowakei einen" zu wollen. Zugleich versicherte er bei seiner Stimmabgabe am Samstag trotz seines russlandfreundlicheren Kurses, die Slowakei werde weiterhin ein "starkes Mitglied der EU und der Nato bleiben".

"Sexyster Politiker der Slowakei"

Während sein in der Stichwahl unterlegener Kontrahent Korčok stets für eine entschlossene militärische Unterstützung der Ukraine eintrat, mahnte Pellegrini im Wahlkampf zur Vorsicht bei Waffenlieferungen, damit die Slowakei nicht in den Krieg hineingezogen werde. Dabei berief er sich ausdrücklich auch auf die Position von Bundeskanzler Olaf Scholz, dessen SPD in derselben europäischen Parteienfamilie verwurzelt ist.