Wenn die Slowakei an diesem Samstag einen neuen Präsidenten wählt, geht es nicht nur um das Amt an sich. Für das Land steht weit mehr auf dem Spiel.

Wenn es in der Slowakei am Samstag zur Stichwahl um das Präsidentenamt kommt, steht für das Land viel auf dem Spiel. Denn auch wenn der Posten grundsätzlich nicht viel Machtbefugnisse vereint, wird diese Wahl zu einer Richtungsentscheidung für die Slowakei: Geht sie weiter den europäischen Weg oder orientiert sie sich, wie das Nachbarland Ungarn, zunehmend in Richtung Russland?