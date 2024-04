Die Präsidentschaftswahl in der Slowakei ist wohl entschieden. In der Stichwahl lag nach Auszählung der meisten Stimmen Peter Pellegrini vorn.

Klarer als erwartet hat Parlamentspräsident Peter Pellegrini die Präsidentschaftswahl in der Slowakei gewonnen. Das in der Nacht veröffentlichte, noch inoffizielle Ergebnis der staatlichen Wahlkommission ließ keine Zweifel an seinem Sieg über Oppositionskandidat Ivan Korcok, der seine Niederlage einräumte.

Der Triumph des 48 Jahre alten Sozialdemokraten dürfte auch Auswirkungen auf den außenpolitischen Kurs des EU- und Nato-Landes haben, das im Osten an die von Russland angegriffene Ukraine grenzt. Während sein in der Stichwahl mit rund 47 zu 53 Prozent unterlegener Kontrahent Korcok stets für eine entschlossene militärische Unterstützung der Ukraine eintrat, mahnte Pellegrini im Wahlkampf zur Vorsicht bei Waffenlieferungen, damit die Slowakei nicht in den Krieg hineingezogen werde. Lesen Sie hier mehr über die beiden Kandidaten in der Slowakei.