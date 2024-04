Der Iran hat in der Nacht Israel mit Drohnen und Raketen angegriffen. Israel hat mittlerweile Entwarnung gegeben. Einen Überblick finden Sie hier . In diesem Nachrichtenblog lesen Sie die aktuellsten Entwicklungen:

US-Kreise: USA und Iran standen vor Angriff in Kontakt

20.09 Uhr: Die USA standen einem Insider zufolge vor und nach dem iranischen Angriff über Schweizer Vermittler in Kontakt mit der Regierung in Teheran. Der ranghohe Vertreter der US-Regierung nennt keine Einzelheiten, spricht jedoch von einer "Reihe direkter Kommunikationen". Der Insider weist zudem die Darstellung des Irans zurück, man habe die Staaten in der Region 72 Stunden vor dem Angriff kontaktiert. "Sie haben keinen Hinweis gegeben. Sie hatten eindeutig die Absicht, Zerstörung anzurichten und Opfer zu verursachen."