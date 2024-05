Der slowakische Premierminister schwebt nach einem Schussangriff auf ihn in Lebensgefahr. Doch wer ist der Mann, gegen den in der Slowakei viele Menschen auf die Straße gehen?

Robert Fico, der bei einem Angriff auf ihn lebensgefährlich verletzt wurde, prägt seit knapp zwei Jahrzehnten die Politik in der Slowakei . Der 59-Jährige wurde nach einer Kabinettssitzung angeschossen. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtet die slowakische Nachrichtenagentur TASR unter Berufung auf den Vizechef von Ficos Partei Smer, Lubos Blaha. Mehr dazu lesen Sie hier .

Fico musste 2018 nach Korruptionsenthüllungen zurücktreten

Hintergrund zu Ficos Handlungen ist ein Auftragsmord an dem Investigativjournalist Ján Kuciak und seiner Verlobten im Jahr 2018. Die Ermittlungen zum Fall führten zu einer Serie von Korruptionsenthüllungen im Justizsystem der Slowakei, sodass etliche Spitzenbeamte zurücktreten mussten – auch Gašpar, damals in der Funktion des Polizeipräsidenten, und schließlich Fico als Regierungschef selbst.

Kuciak recherchierte seinerzeit zu Verbindungen der italienischen Mafia bis in höchste Kreise der slowakischen Politik – auch bis zum Ministerpräsidenten Robert Fico. Seine Recherchen wurden nach seinem Tod veröffentlicht und lösten eine Protest-Welle in der Slowakei aus.

Slowakei unterbrach Waffenlieferungen an Ukraine

In einer Koalition mit Rechtsaußen-Parteien setzte Fico zudem den Kurswechsel in der Außenpolitik um, den er im Wahlkampf versprochen hatte: Die Slowakei, Mitglied in der EU und der Nato und bis dahin entschiedene Unterstützerin der Ukraine, unterbrach die Waffenlieferungen an das von Russland angegriffene Nachbarland. Die Regierung in Kiew rief der 59-Jährige unter anderem dazu auf, Gebiete an Russland abzutreten.