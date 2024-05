Schlechte Sicht und fehlende Instrumente

Der Helikopter war am Sonntagnachmittag auf dem Weg von Aserbaidschan zurück in den Iran verschollen gegangen. Wie jetzt bekannt wurde, war der 30 Jahre alte "Bell 212"-Helikopter nicht ausreichend für die schlechten Wetterbedingungen ausgerüstet. Zum Zeitpunkt des Absturzes war das Gebiet in dichten Nebel gehüllt und es herrschte so schlechte Sicht, dass die Piloten mit Bezug auf ihre Instrumente fliegen mussten.