Sloweniens Parlament erkennt Palästina an. Bisher keine Reaktion der Hamas auf Waffenstillstandsvorschlag der USA . Mehr Informationen im Newsblog.

Netanjahu: Israel bereit für "sehr intensive Operation" an Grenze zum Libanon

13.16 Uhr: Israel ist nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanjahu bereit für eine "sehr intensive Operation" an seiner Nordgrenze zum Libanon. "Auf die eine oder andere Weise werden wir dort die Sicherheit wiederherstellen", sagt Netanjahu bei einem Besuch in der Grenzregion. Seit dem Beginn des Gaza-Krieges am 7. Oktober gibt es dort fast täglich Gefechte zwischen der israelischen Armee und der im Libanon ansässigen Hisbollah-Miliz.

In der vergangenen Woche hatten sich die Kämpfe zwischen Israel und der vom Iran unterstützten und mit der Palästinenserorganisation Hamas verbündeten Hisbollah verstärkt. Die rechtsextremen Koalitionspartner Netanjahus, der Sicherheitsminister Ben Gvir und der Finanzminister Bezalel Smotrich, hatten in den vergangenen Tagen schärfere Maßnahmen zur Wiederherstellung der Sicherheit im Norden Israels gefordert. Gvir forderte auf Telegram Sicherheitskräfte aus Israel in den Südlibanon zu verlegen, um "hunderttausende Libanesen" aus dem Grenzgebiet zwischen den beiden Ländern zurückzudrängen.

Im Libanon wurden nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP seit Oktober mindestens 455 Menschen getötet, darunter vor allem Hisbollah-Kämpfer, aber auch mindestens 90 Zivilisten. Nach israelischen Angaben wurden auf der israelischen Seite der Grenze 14 Soldaten und elf Zivilisten getötet.

Tausende Polizisten sollen Flaggenmarsch durch Jerusalem sichern

13.22 Uhr: Angesichts des Kriegs im Gazastreifen hat Israel die Sicherheitsvorkehrungen zum jährlichen Flaggenmarsch jüdischer Nationalisten durch Jerusalem verstärkt. Bereits kurz vor Beginn des Umzuges, der an die Eroberung Ost-Jerusalems durch Israel im Jahr 1967 erinnert und in der Vergangenheit zu Zusammenstößen mit Palästinensern geführt hat, waren nach offiziellen Angaben mehr als 3.000 Polizisten in den Straßen im Einsatz.

Sie sollen das alltägliche Leben an dem Nationalfeiertag so weit wie möglich aufrechterhalten, so ein Polizeisprecher. Zu dem heutigen Marsch am Jerusalem-Tag werden Zehntausende Teilnehmer erwartet, die mit blau-weißen israelischen Nationalflaggen auch durch die engen Straßen der überwiegend arabischen Altstadt ziehen. Dort haben viele palästinensische Ladenbesitzer aus Angst vor gewaltsamen Übergriffen ihre Geschäfte geschlossen.

Palästinenser: 62 Tote bei Angriffen durch die israelische Armee

11.33 Uhr: Bei Angriffen der israelischen Armee auf den zentralen Abschnitt des Gazastreifens sollen palästinensischen Angaben zufolge in der Nacht mindestens 62 Menschen getötet worden sein. Unter den Opfern seien auch Frauen und Minderjährige, heißt es aus medizinischen Kreisen des Küstengebiets. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Israels Armee teilt mit, in Al-Bureidsch und im Osten von Deir al-Balah am Dienstag gezielte Einsätze begonnen zu haben. Ziele von Luftangriffen seien demnach etwa Militärgelände und Waffenlager der Hamas. Auch unterirdische Infrastruktur der Islamisten sei attackiert worden. "Bei den Angriffen wurden mehrere Hamas-Terroristen eliminiert", teilt die Armee weiter mit.

Netanjahu warnt Hisbollah vor weiteren Angriffen

11.00 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Islamisten im Libanon vor Angriffen gewarnt. "Wer denkt, er könne uns Schaden zufügen und wir würden tatenlos zusehen, macht einen großen Fehler. Wir sind auf sehr starke Aktionen im Norden vorbereitet", sagt Netanjahu bei einem Besuch der Grenzregion. "Auf die eine oder andere Weise werden wir die Sicherheit im Norden wiederherstellen", fügt er hinzu.

Die libanesische Hisbollah-Miliz hat in den vergangenen Monaten häufig israelische Ortschaften und Militärstellungen in Grenznähe mit Raketen und Drohnen attackiert. In dieser Woche lösten Raketenangriffe größere Waldbrände im Norden Israels aus. Es sind die schwersten Grenzgefechte seit dem Krieg zwischen Israel und der vom Iran unterstützten und mit der palästinensischen Hamas verbündeten Hisbollah im Jahr 2006. Sie schüren die Sorge vor einer Ausweitung des Kriegs im Gazastreifen.

Kreise: Ägyptens Geheimdienstchef reist für Gaza-Gespräche nach Katar