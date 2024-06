Wetter: So wird es am Sonntag

Der Druck auf Israels Premierminister Netanjahu wächst in seiner Regierung. Angriffe auf Rafah gehen weiter. Mehr Informationen im Newsblog.

Rechte Minister drohen mit Ende der Koalition

0.10 Uhr: Mehrere rechtsreligiöse Koalitionspartner von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu haben angesichts des von US-Präsident Joe Biden präsentierten Plan für ein Gaza-Abkommen gedroht, die Regierung zu verlassen. Er habe Netanjahu gesagt, dass er nicht Teil einer Regierung sein werde, wenn Israel dem aktuellen Vorschlag zustimmen werde, schrieb Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich am Samstagabend auf der Plattform X, ehemals Twitter. Der Plan würde den Krieg beenden, ohne dass die Kriegsziele erreicht seien. Biden hatte am Freitag Details eines Entwurfs für einen Gaza-Deal vorgestellt, dem Israel bereits zugestimmt habe.

Ähnlich wie Smotrich äußerte sich der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir. Er lehne den neuen Vorschlag für einen Geisel-Deal ab. Er drohte ebenfalls mit einem Ende der Regierungskoalition, sollte Netanjahu dem Plan zustimmen. Dieser bedeute einen "Sieg für den Terrorismus" und eine "totale Niederlage" Israels.

Zehntausende demonstrieren in Israel für Geiselabkommen

21.49 Uhr: Nach Bekanntwerden von Details eines von Israel akzeptierten Vorschlags für ein Geisel-Abkommen haben Zehntausende für einen solchen Deal demonstriert. Seit Monaten protestieren immer wieder etliche Menschen im Land für eine Vereinbarung mit der Hamas. Die Demonstrationen richten sich aber auch gegen die israelische Regierung. Im Zentrum der Küstenmetropole Tel Aviv forderten die Demonstranten am Samstag lautstark Neuwahlen. Sie skandierten, die Zeit der rechts-religiösen Koalition sei vorbei. Die "Times of Israel" berichtete unter Berufung auf die Organisatoren, dass allein zur Kundgebung in Tel Aviv 120.000 Menschen gekommen seien. Es sei der größte Protest seit dem 7. Oktober.

Mehrere Familienangehörige von Geiseln wandten sich am Samstag an die Medien und forderten Israels Regierung auf, den von US-Präsident Joe Biden am Freitag vorgestellten Vorschlag anzunehmen. Die israelische Zeitung "Times of Israel" zitierte am Samstag eine Frau, deren Sohn im Gazastreifen festgehalten werde, mit den Worten, dass Bidens Rede nach einer langen Zeit der Verzweiflung erstmals echte Hoffnung biete. Der US-Präsident habe am Freitag die Ansprache öffentlich gehalten, weil er wisse, dass Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu den Deal noch torpedieren könne. "Biden wollte, dass die Öffentlichkeit weiß, was wirklich auf dem Tisch liegt", so die Frau dem Bericht zufolge.

Auch in Jerusalem, Haifa, Beerscheva und weiteren Orten demonstrierten Menschen für die Freilassung der noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln.

Vermittler rufen Israel und Hamas zur Einigung auf Gaza-Deal auf

21.18 Uhr: Die im Gaza-Krieg vermittelnden Staaten Ägypten, USA und Katar haben Israel und die islamistische Hamas zur Einigung auf ein Abkommen aufgerufen, um den Konflikt zu beenden. Die Konfliktparteien sollten ein Abkommen vollenden, das die von US-Präsident Joe Biden am Freitag dargelegten Grundsätze beinhalte, hieß es in einer von Ägypten veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung der drei Länder. Die vorgeschlagene Vereinbarung vereine die Forderungen aller Parteien. Sie diene mehreren Interessen und werde sowohl der Bevölkerung im Gazastreifen als auch den Geiseln und ihren Familien sofortige Erleichterung bringen. "Dieser Deal bietet einen Fahrplan für einen dauerhaften Waffenstillstand und eine Beendigung der Krise", hieß es in der Mitteilung weiter.

Trotz Kritik: Israelische Armee kämpft weiter in Rafah

15.23 Uhr: Ungeachtet der internationalen Kritik hat Israels Armee ihre Einsätze in der Stadt Rafah fortgesetzt. Einsatzkräfte hätten dabei in dem Ort im Süden des Gazastreifens zahlreiche Waffen, Tunnel und Raketen entdeckt, teilte das Militär am Samstag mit. Die Einsätze seien präzise und basierten auf geheimdienstlichen Erkenntnissen, hieß es weiter.

Auch im zentralen Gazastreifen gingen die Kämpfe demnach weiter. In den vergangenen zwei Tagen seien dort Dutzende Palästinenser getötet worden. Den Armee-Angaben zufolge soll es sich bei ihnen um Terroristen handeln. Außerdem seien bei Einsätzen wichtige Hamas-Mitglieder getötet worden, darunter ein Mann, der an Terroranschlägen in Israel beteiligt war. Die Angaben ließen sich allesamt nicht unabhängig überprüfen.