Der Druck auf Israels Premierminister Netanjahu wächst in seiner Regierung. Angriffe auf Rafah gehen weiter. Mehr Informationen im Newsblog.

IDF findet Überreste von weiterer Hamas-Geisel

8.28 Uhr: Die Hamas-Geisel Dolew Jehud ist für tot erklärt worden, nachdem seine menschlichen Überreste von israelischen Soldaten gefunden und identifiziert wurden. Das berichtet "Times of Israel". Der 35-Jährige ist am 7. Oktober von der Terrororganisation in den Gazastreifen verschleppt worden. Er war ein freiwilliger Sanitäter bei den israelischen Rettungsdiensten Magen David Adom und United Hatzala. Am Morgen des 7. Oktober verließ er sein Haus, um anderen inmitten des Hamas-Angriffs zu helfen, und wurde dabei wohl getötet.

Urlaubsparadies Malediven will Israelis die Einreise verbieten

7.49 Uhr: Die Regierung des Urlaubsparadieses Malediven will als Reaktion auf den Krieg in Gaza israelischen Staatsbürgern die Einreise verbieten. Entsprechende Gesetze sollen angepasst werden, teilt das Büro von Präsident Mohamed Muizzu in der Hauptstadt Malé mit. Er sei damit einer entsprechenden Empfehlung des Kabinetts gefolgt. Das Verbot solle so schnell wie möglich in Kraft treten, sagt Innenminister Ali Ihusaan Reportern.

Zusätzlich habe der Präsident des muslimischen Landes einen Sondergesandten ernannt, der die Bedürfnisse der Palästinenser feststellen solle. Er wolle außerdem mit dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensischen Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) Geld für die Menschen in den Palästinensergebieten sammeln.

Das israelische Außenministerium empfiehlt seinen Staatsbürgern, nicht mehr auf die für ihre Luxushotels, die weißen Strände, türkisblaues Wasser und Korallen bekannte Inselgruppe zu reisen. Falls sie bereits dort seien, sollten sie demnach erwägen, das Land zu verlassen.

Blinken lobt Israels Bereitschaft für ein Gaza-Abkommen

6.01 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat mit dem israelischen Verteidigungsminister Joaw Galant über das Angebot für eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln gesprochen. Blinken habe Israels Bereitschaft gelobt, ein Abkommen zu schließen, teilt ein Sprecher des US-Außenministeriums mit. Er bezieht sich damit auf einen von US-Präsident Joe Biden am Freitag überraschend publik gemachten Vorschlag für ein Abkommen, dem Israel nach Angaben der US-Regierung zugestimmt hat.

Es sei nun die Pflicht der islamistischen Hamas, dieses Angebot anzunehmen, sagte Blinken. Er betonte im Gespräch mit Galant, dass der Vorschlag den langfristigen Sicherheitsinteressen Israels zugutekomme, teilt sein Sprecher weiter mit. Blinken bekräftigte zugleich das unbedingte Engagement der USA für die Sicherheit Israels.

USA: Israel hat die meisten militärischen Ziele in Gaza erreicht

5.50 Uhr: Die Vereinigten Staaten halten nach einem Verhandlungsvorschlag den Druck auf Israel aufrecht, den Gaza-Krieg zu einem Ende zu führen. "Aus rein militärischer Sicht ist es so, wie Präsident Biden gesagt hat: Die Israelis haben die meisten ihrer Ziele in Gaza erreicht", erklärt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, in der Fernsehsendung "The Week" beim Sender ABC News. Die Hamas besitze zwar noch militärische Fähigkeiten und stelle auch weiterhin eine klare Gefahr für das israelische Volk dar, erklärt Kirby weiter. "Aber sie haben nicht mehr die militärischen Mittel, um das zu tun, was sie am 7. Oktober getan haben."

Biden hatte am Freitag überraschend Details eines Entwurfs für einen Gaza-Deal präsentiert und gesagt, es sei an der Zeit, dass der Krieg beendet werde. Die israelische Führung betont immer wieder, dass der Krieg im Gazastreifen erst beendet wird, wenn alle Ziele erreicht seien. Dazu gehöre die Zerstörung der Hamas.

Der Vorschlag für einen Friedens-Deal in Gaza sieht drei Phasen vor. Israel hat ihm nach Angaben der US-Regierung bereits zugestimmt. Dennoch betont Kirby am Sonntag die Erwartung der USA, dass Israel dem Plan für eine Waffenruhe zustimmt, sollte die Hamas einwilligen. Aktuell warte man auf eine offizielle Reaktion der Hamas, sagt Kirby.

Syrische Staatsmedien: Tote bei israelischem Angriff bei Aleppo