Netanjahu wird vor dem US-Kongress sprechen, Präsident Biden trifft er hingegen nicht. Die Stimmung in Deutschland hat sich unterdessen gedreht. Mehr Informationen im Newsblog.

Unmut in Washington: USA werfen Israel Planlosigkeit vor

20.16 Uhr: Ein Sprecher des US-Außenministeriums kritisiert Israel für seine vermeintliche Planlosigkeit. "Die US-Regierung hat immer noch keinen widerstandsfähigen israelischen Plan für das Ende des Konfliktes gesehen", erklärt Matthew Miller bei einer Pressekonferenz.

Ohne einen Plan für den Tag nach dem Krieg, "wird es keinen Tag danach geben", warnt Miller. Es werde stattdessen immer wieder neue Angriffe aus Gaza geben.

Israel: Das ist unser letztes Angebot

20.02 Uhr: Der israelische Vorschlag für eine Waffenruhe ist laut einer israelischen Quelle das letzte Angebot der Netanjahu-Regierung an die terroristische Hamas. Es werde "kein besseres Angebot" geben. "Wir sind so weit wie möglich gegangen", zitiert der Sender Channel 12 die Quelle.

Katar: Haben Angebot für Friedensplan an Hamas verschickt

16.23 Uhr: Katar hat nach eigenen Angaben ein israelisches Waffenstillstandsangebot auf Basis des US-Planes an die Extremisten-Organisation Hamas übermittelt. Das Konzept sei nahe den Positionen beider Kontrahenten, teilt ein Sprecher des Außenministeriums des Golfstaates mit. Man brauche aber eine klare Aussage beider Seiten für eine Waffenstillstandsvereinbarung.

US-Präsident Joe Biden hat einen dreistufigen Plan vorgelegt, der zunächst eine Waffenruhe, die Freilassung der israelischen Geiseln und palästinensischer Gefangener sowie dann den Wiederaufbau des Gaza-Streifens vorsieht.

Biden: "Leute haben allen Grund, diesen Schluss zu ziehen"

16.08 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat angedeutet, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Krieg im Gazastreifen aus eigenen politischen Gründen in die Länge ziehen könnte: "Die Leute haben allen Grund, diesen Schluss zu ziehen", sagt Biden dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin Time.

Laut dem Magazin hätten einige Leute aus dem Umfeld des US-Präsidenten mitgeteilt, dass Netanjahu sich gegen den Plan wehre. Darauf angesprochen, gab Biden allerdings öffentliche keine Antwort. Weder Israel noch die Hamas haben dem Plan bisher offiziell zugestimmt oder ihn zurückgewiesen.

Palästinenserbehörde: Hamas-Polizisten bei israelischen Angriffen getötet

15.43 Uhr: Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen sollen nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Medienbüros acht Hamas-Polizisten getötet worden sein. Der Luftschlag auf ein Fahrzeug der Einsatzkräfte habe sich in Deir al-Balah im Zentrum des Küstengebiets ereignet, teilt das Medienbüro mit. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Israels Armee sagt auf Anfrage, man würde die Berichte prüfen.

Das Militär teilt weiter mit, die Einsätze in Rafah und anderen Gebieten im Gazastreifen fortzusetzen. So sei in der Nacht auf Dienstag etwa im Flüchtlingsviertel Al-Bureidsch im Zentrum des Gebiets eine Anlage der Hamas in einer Schule des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA mit einer Drohne attackiert worden. Die Islamisten hätten von dort aus zahlreiche Angriffe gegen israelische Zivilisten und Soldaten geplant. Der Angriff sei sorgfältig vorbereitet und präzise ausgeführt worden, um Schaden für Zivilisten in der Gegend möglichst gering zu halten. Auch diese Angaben lassen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Netanjahus Koalitionspartner: Würden Vereinbarung zu Geiselbefreiung mittragen

13.55 Uhr: Der größte Koalitionspartner in der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, die ultra-orthodoxe Partei Schas, will eigenen Angaben zufolge eine mögliche Vereinbarung zur Befreiung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln mittragen. Zwei weitere rechtsgerichtete Koalitionspartner hatten sich zuvor dagegen ausgesprochen. Laut der "Jerusalem Post" gelte die Unterstützung einer solchen Vereinbarung auch, wenn dies "weitreichende Schritte" in der Strategie für den Krieg in Gaza-Krieg nach sich ziehe.

Festnahmen nach Angriffen auf Schnellrestaurants im Irak