Die USA machen einen Vorschlag zu einer Feuerpause. Im Libanon gibt es nach einem Drohnenangriff einen Toten. Mehr Informationen im Newsblog.

Blinken wirbt für Biden-Vorschlag

1.20 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat mit den Außenministern von Saudi-Arabien, der Türkei und Jordanien telefoniert. Laut dem Außenministerium ging es bei den Gesprächen, die Blinken auf dem Rückflug von Prag nach Washington führte, um den jüngsten Vorschlag von US-Präsident Joe Biden, der eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen und die Freilassung der Geiseln vorsehe. Der Vorschlag sei im Interesse sowohl der Israelis als auch der Palästinenser, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Matthew Miller.

Biden: Israel bietet Hamas Waffenruhe und Abzug aus Gaza an

20.20 Uhr: Die USA und Israel haben ein neues Geiselabkommen für den Krieg in Nahost vorgelegt. Präsident Joe Biden hat den Deal auf einer Pressekonferenz vorgestellt, Israel stehe hinter den Forderungen. Die Hamas solle den Vorschlägen nun zustimmen, sagte der US-Präsident.

Offenbar ein Toter nach israelischem Drohnenangriff im Libanon

17.15 Uhr: Bei einem israelischen Angriff ist nach libanesischen Angaben ein Mensch im Süden des Landes getötet worden. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete unter Berufung auf eine der Hisbollah angehörige Gesundheitseinrichtung, dass bei dem Angriff eine weitere Person verletzt wurde. Der Drohnenangriff richtete sich demnach gegen einen Krankenwagen in Nakura nahe der Grenze zu Israel. Bei den Opfern handle es sich um Mitarbeiter des Gesundheitszentrums.

Außerdem hätten israelische Kampfflugzeuge das Gebiet angegriffen, hieß es weiter. Das israelische Militär teilte mit, die Berichte zu prüfen. Die proiranische Hisbollah im Libanon hatte zuvor mehrere Angriffe auf israelische Ziele für sich reklamiert. Die israelische Armee teilte mit, Raketenabschüsse aus dem Libanon registriert zu haben und die Abschussorte angegriffen zu haben.

Luftschläge der USA und Großbritanniens gegen Huthi – wohl 16 Tote

17.13 Uhr: Die USA und Großbritannien haben erneut Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen mit Luftschlägen angegriffen. Das US-Militär teilte in der Nacht zu Freitag mit, es seien 13 Ziele in dem von den Huthi kontrollierten Gebiet attackiert worden. Dem britischen Verteidigungsministerium zufolge wurden zwei Ziele in der Nähe der Hafenstadt Hudaida und südlich davon von britischen Kampfflugzeugen bombardiert. Die proiranische Miliz erklärte am Freitag, als Reaktion auf die nächtlichen Angriffe einen Flugzeugträger des US-Militärs im Roten Meer angegriffen zu haben. Eine Bestätigung aus den USA gab es zunächst nicht.

Der von der Huthi-Miliz kontrollierte Fernsehsender Al-Massirah berichtete, bei den britisch-amerikanischen Angriffen seien mindestens 16 Zivilisten ums Leben gekommen. Es habe außerdem 34 Verletzte gegeben. Von unabhängiger Seite konnten diese Angaben nicht überprüft werden.

"Diese Schläge wurden ausgeführt, um die militärischen Fähigkeiten der Huthis weiter zu reduzieren und künftige Angriffe auf die internationale Schifffahrt zu unterbinden", sagte der britische Premierminister am Freitag vor Journalisten. Die Schläge seien aus Notwehr erfolgt angesichts der fortwährenden Bedrohung, die von den Huthi ausgehe, so der konservative Politiker weiter.

Israels Armee beendet Militäroperation im Osten Gazas

13.09 Uhr: Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge ihren mehrwöchigen Einsatz in Dschabalia im Norden des Gazastreifens beendet. Die Mission im Osten der Stadt sei abgeschlossen, teilt die Armee mit. Unter anderem in Nahkämpfen und bei Luftangriffen sollen Hunderte Terroristen getötet worden sein. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Nach palästinensischer Darstellung forderten die israelischen Angriffe in Dschabalia auch viele zivile Opfer.

Laut der Armee wurden bei Einsätzen vor Ort in den vergangenen Wochen die Leichen von sieben Israelis gefunden, die am 7. Oktober bei dem Terrorangriff der islamistischen Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Das Militär habe darüber hinaus gut zehn Kilometer Tunnelstrecke zerstört sowie Hunderte Waffen und mehrere Waffenproduktionsstätten gefunden. Auch diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.