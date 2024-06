Eine Hilfsorganisation nennt die Zustände in Gaza "apokalyptisch". Regierungschef Netanjahu fordert einen Rivalen zum Verbleib in der Regierung auf. Mehr Informationen im Newsblog.

Zehntausende demonstrieren in Israel für weitere Geisel-Freilassungen

21.59 Uhr: Nach der Befreiung von vier Geiseln aus dem Gazastreifen haben in Israel wieder Zehntausende für ein Abkommen zur Freilassung der 120 verbliebenen Entführten mit der Hamas demonstriert. Bei der Hauptkundgebung in der Küstenstadt Tel Aviv versammelten sich örtlichen Medien zufolge Zehntausende. Auch in Haifa und Jerusalem versammelten sich demnach jeweils tausende regierungskritische Demonstranten, um einen Geisel-Deal sowie Neuwahlen zu fordern. Auch in Caesarea, Beerscheba und vielen anderen Orten des Landes fanden Proteste statt.