Acht israelische Soldaten wurden getötet. Zehntausende demonstrieren erneut für die Freilassung der Geiseln. Mehr Informationen im Newsblog.

Israel: Tägliche "taktische Pause" im Süden Gazas

6.33 Uhr: Das israelische Militär hat angekündigt, täglich eine "taktische Pause der militärischen Aktivitäten" in Gebieten im Süden des Gazastreifens einzulegen. Das berichtet unter anderem die "Times of Israel". Die Pause sei ein weiterer Schritt, um mehr humanitäre Hilfe zu ermöglichen, wie das Militär mitteilte. Sie soll den Angaben zufolge jeden Tag zwischen 8 und 19 Uhr rund um eine Straße vom Grenzübergang Kerem Shalom in Richtung der Stadt Chan Junis führen. Das Militär teilte mit, bereits am Samstag damit begonnen zu haben.

Auf Notruf nicht reagiert: US-Kommando macht Iran Vorwürfe

3.10 Uhr: Das United States Central Command (CENTCOM) hat dem Iran vorgeworfen, Notrufe des unter palauischer Flagge fahrenden und in ukrainischem Besitz befindlichen Massengutfrachters Verbena ignoriert zu haben, nachdem dieser am Donnerstag bei zwei separaten Raketenangriffen der vom Iran unterstützten Huthi getroffen wurde.

In einer am Samstag veröffentlichten Erklärung teilte CENTCOM mit, dass die Besatzung der Verbena einen Notruf abgesetzt habe, in dem sie angab, das Schiff zu verlassen. Das in der Nähe befindliche Schiff Anna Meta habe die Seeleute gerettet. Die Besatzung musste das Schiff aufgrund anhaltender Brände verlassen. Laut CENTCOM befand sich die iranische Fregatte IRIN Jamaran acht Seemeilen (etwa 14 Kilometer) von der Verbena entfernt und habe nicht auf den Notruf reagiert.

"Dieses fortgesetzte bösartige und rücksichtslose Verhalten der vom Iran unterstützten Huthi gefährdet die regionale Stabilität und das Leben von Seeleuten im Roten Meer und Golf von Aden", fügte CENTCOM hinzu und erklärte, es werde "weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten, um die Huthi zur Rechenschaft zu ziehen und ihre militärischen Fähigkeiten zu schwächen."

Zehntausende demonstrieren in Israel für Freilassung der Geiseln

21.59 Uhr: Zehntausende Menschen haben am Samstagabend in Tel Aviv und anderen israelischen Städten für die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen demonstriert. Die Teilnehmer der Kundgebung in Tel Aviv verlangten, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Gazakrieg beendet, damit ein Abkommen über die von der islamistischen Hamas verschleppten Geiseln ermöglicht wird, wie das Portal "haaretz.com" berichtete.

17.39 Uhr: Bei einer Explosion im Süden des Gazastreifens sterben nach Angaben des israelischen Militärs acht Soldaten. Einzelheiten teilt das israelische Militär zunächst nicht mit. Zuvor erklärte die radikal-islamische Hamas, bei einem Angriff auf einen Truppentransporter in Rafah mehrere israelische Soldaten getötet und verletzt zu haben. Wie das Militär mitteilt, handelt es sich um den tödlichsten Vorfall für die IDF im Gazastreifen seit Januar.

Britische Behörde: Besatzung verlässt von Huthis getroffenen Frachter

17.25 Uhr: Die britische Seeschifffahrtsbehörde UKMTO berichtet, die Besatzung des Frachters "Verbena" verlasse das Schiff. Das am Donnerstag 98 Seemeilen östlich von Aden im Jemen getroffene Schiff sei im Begriff zu sinken. Das US-Zentralkommando erklärt, von der jemenitischen Huthi-Miliz abgefeuerte Raketen hätten den unter der Flagge Palaus fahrenden Frachter getroffen.