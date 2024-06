Militärsprecher: "Wer glaubt, wir könnten die Hamas ausschalten, irrt"

21.13 Uhr: Ein Sprecher der israelischen Armee hat in einem Interview eine politische Vision für die Zukunft des Gazastreifens gefordert. "Die Hamas ist eine Idee, sie ist eine Partei. Sie ist in den Herzen der Menschen verwurzelt. Wer glaubt, wir könnten die Hamas ausschalten, irrt sich", sagt Armeesprecher Daniel Hagari dem israelischen Sender Channel 13.

Es müsse eine Alternative für die Hamas auf politischer Ebene gefunden werden, um sie im Gazastreifen zu ersetzen, forderte Hagari in dem Interview weiter. Ansonsten werde die islamistische Terrororganisation weiter bestehen, mahnt er. Über die Zerstörung der Hamas zu reden, führe die Öffentlichkeit in die Irre.

Mit den Aussagen weckt er auch Zweifel an einem der erklärten Kriegsziele der Regierung: Die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen zu beenden sowie ihre militärischen Fähigkeiten zu zerstören. Die Armee sei "dem natürlich verpflichtet", heißt es in einer Mitteilung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Hagaris Äußerungen.

Israels Armeechef: Haben größere Fähigkeiten als Hisbollah

Palästinenser melden zwölf Tote nach israelischem Angriff in Rafah

18.14 Uhr: Bei Angriffen der israelischen Armee in Rafah im Süden des Gazastreifens sind palästinensischen Angaben zufolge mehrere Menschen getötet worden. Israelische Panzer seien, flankiert von Kampfflugzeugen und Drohnen, tiefer in den westlichen Teil der Stadt vorgedrungen, berichten Einwohner und palästinensische Sanitäter. Dabei seien zwölf Menschen ums Leben gekommen. Ob es sich dabei um Zivilisten oder Kämpfer handelte, ist zunächst unklar.

Am Mittwoch ertönten in der Nähe des Gazastreifens Sirenen, weil laut Armee eine Drohne aus dem Küstengebiet nach Israel eingedrungen sei. Sie sei auf israelischem Gebiet in der Nähe des Gazastreifens abgestürzt.

UN wirft Israel mangelnder Schutz von Zivilisten im Gazastreifen vor

15.55 Uhr: Israel hat im Gaza-Krieg nach Einschätzung des UN-Menschenrechtsbüros Zivilisten beim Einsatz von präzisionsgelenkten Bomben nicht genügend geschützt. "Das Gebot, Mittel und Methoden der Kriegsführung so zu wählen, dass zivile Schäden vermieden oder zumindest so gering wie möglich gehalten werden, wurde bei der israelischen Bombenkampagne offenbar konsequent verletzt", teilt der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, in Genf mit. Er hatte einen Bericht mit dem Titel "Wahllose und unverhältnismäßige Angriffe während des Konflikts in Gaza" vorgelegt. Israel weist den Bericht zurück.