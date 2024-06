Vorfälle häufen sich

Mehrere Dutzend nordkoreanische Soldaten überquerten am Dienstag kurzzeitig die Grenze – zum zweiten Mal in weniger als zwei Wochen. Sie zogen sich jedoch nach Warnschüssen zurück, wie der Südkoreanische Vereinigte Generalstab (JCS) mitteilte. In den vergangenen Wochen häuften sich die Nachrichten über teils skurrile Vorkommnisse an der Grenze der beiden Länder.