Viele seiner Kinder hat der tschetschenische Diktator Kadyrow bereits in wichtigen Positionen installiert. Deren Mütter sind teilweise Minderjährige seines eigenen Harems.

Grundsätzlich haben die Kinder Kadyrows einen hohen Stellenwert in den Planungen des tschetschenischen Machthabers, einige wurden trotz ihres jungen Alters bereits in wichtige Positionen gehoben oder mit einflussreichen Gefährten von ihm verheiratet. Im April tauchten erstmals Meldungen auf, nach denen Kadyrow selbst schwer erkrankt sein soll. Womöglich baut er seine Söhne bereits als Nachfolger auf. Lesen Sie hier mehr zu der Erkrankung und möglichen Folgen.

"Er zieht jungfräuliche Mädchen vor"

Der "Proekt"-Bericht stellt nun dar, dass mindestens sechs seiner Kinder offenbar nicht von seiner Ehefrau Medni Kadyrowa geboren wurden. "Er zieht jungfräuliche Mädchen vor, Studentinnen oder junge Frauen im ersten Studienjahr", berichtet eine Quelle in der Recherche. "Er hat einen Assistenten, der mit vielen jungen tschetschenischen Mädchen in Kontakt steht. Es sind Dutzende, vielleicht sogar Hunderte."

Dazu holt er sich die religiöse Unterstützung lokaler Mullahs, die Hochzeitszeremonien arrangieren. Eine Praxis, die nicht alle muslimischen Gruppen akzeptieren. In der Öffentlichkeit hatte sich Kadyrow bereits vor dem Bekanntwerden dieser Details immer wieder als klarer Befürworter der Polygamie gezeigt.

Die Söhne, die aus diesen Beziehungen entstammen, treten mit ihrem Vater immer wieder in der Öffentlichkeit auf und haben teils wichtige Staatsposten übernommen. Besonders aufgefallen ist der 2007 geborene Adam. Er geriet in die Schlagzeilen, als ein Video auftauchte, in dem er einen Gefangenen verprügelte. Lesen Sie hier mehr dazu.