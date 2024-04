Kadyrow baute Söhne als Nachfolger auf

Denn eigentlich hätte Kadyrow am liebsten jemanden aus der eigenen Familie als Nachfolger. Immerhin hatte auch er einst die Geschäfte von seinem Vater übernommen. So versuchte Kadyrow in den vergangenen Jahren, seine Söhne in Stellung zu bringen.

Zwölf Kinder von zwei Frauen soll Ramsan Kadyrow haben, seine Söhne Achmat, Eli und Adam hat der Herrscher über die russische Teilrepublik immer wieder öffentlich auftreten lassen, zum Beispiel bei "Mixed Martial Arts"-Turnieren. Bei dieser Kampfsportart treten die Kontrahenten in einem Käfig gegeneinander an und bearbeiten sich gegenseitig mit Hieben und Tritten – für einen brutalen Diktator wohl eine angemessene Form der Herrschaftsinszenierung.

Ganz fair ging es bei diesen Kämpfen aber wohl nicht zu, wie das unabhängige russische Portal "meduza.io" berichtet. Die Gegner der Kadyrow-Kinder hätten alle auffallend passiv gekämpft und es kaum gewagt, ihre Kontrahenten anzugehen, schreibt "meduza.io" über ein MMA-Turnier 2018 in Grosny. Die Kadyrows dagegen hätten alle munter auf ihre Gegner eingedroschen. Für ihre Beteiligung an der Farce – inklusive eines hollywoodreifen K.-o. – seien die "Gegner" der Kadyrows aber stattlich entlohnt worden, heißt es.

"Schwerer Schlag für Putins Regime"

Deshalb riefen schon die ersten Gerüchte über einen verschlechterten Gesundheitszustand im vergangenen Jahr große Unsicherheit im Kreml hervor. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) schrieb damals: "Die Destabilisierung von Kadyrows Herrschaft in Tschetschenien wäre ein schwerer Schlag für Putins Regime", da ein durch Gewalt befriedetes Tschetschenien damals Putins Aufstieg zum populären Präsidenten markiert habe. Unruhen in Tschetschenien könnten zudem Putins Position erheblich schwächen.