Franzose bleibt in Moskau inhaftiert

Ein in Moskau als "ausländischer Agent" festgenommener Franzose soll auch über Russlands Krieg gegen die Ukraine Informationen gesammelt haben. Laut Geheimdienst FSB soll er gestanden haben.

Ein Anfang Juni in Moskau festgenommener französischer Politikexperte muss wegen des mutmaßlichen Sammelns russischer Militärinformationen bis zum 5. August in Untersuchungshaft bleiben. Ein Gericht in Moskau lehnte seine Haftbeschwerde ab.