Rheinmetall spielt zentrale Rolle in Verteidigung der Ukraine

CNN veröffentlichte am Donnerstag eine Recherche, wonach amerikanische und deutsche Geheimdienste ein Attentat auf Papperger vereitelt hätten. Mehr dazu erfahren Sie hier. Rheinmetall ist eines der größten Rüstungsunternehmen in Deutschland und spielt eine zentrale Rolle in der Unterstützung der Ukraine, die sich seit über zwei Jahren gegen einen brutalen Angriffskrieg Russlands wehrt. Dabei hatte Rheinmetall zuvor gute Beziehungen in den Kreml. Der Konzern soll sogar bei den Vorbereitungen für den russischen Angriff auf die Ukraine eine Rolle gespielt haben (t-online berichtete).