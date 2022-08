Rheinmetall in Russland: Ein fragwürdiges Geschäft – was geschah in Mulino?

Jahresgewinne in Russland

Neben den Angaben des Portals werfen weitere Zahlen Fragen auf: In den Geschäftsberichten des Konzerns sind auch nach 2014 Gewinne aufgelistet, die in Russland erzielt wurden – etwa durch die Tochtergesellschaft ORR Training Systems LLC, Moskau. Gegründet wurde diese Gesellschaft im März 2012 mit dem Ziel, den Marktauftritt des Simulationsbereichs, also den Bereich für Trainingslösungen, in Russland zu festigen, nachdem das Großprojekt in Mulino an Land gezogen worden war.

Das Trainingszentrum im russischen Mulino: Rheinmetall erhoffte sich 2011 von dem Bau des Zentrums hohe Gewinne. (Quelle: IMAGO/Yekaterina Shtukina)

Ab dem Jahr 2014 verzeichnete ORR Training Systems LLC zunächst hohe Verluste, die auf die Sanktionen infolge der Krim-Annexion zurückgeführt werden können. Doch 2019 taucht im Geschäftsbericht plötzlich ein positives Jahresergebnis von 1.000 Euro, im Jahr 2020 dann von 35.000 Euro auf.

Russischen Datenbanken zufolge bestand zudem durchaus weiterhin eine Verbindung zwischen ORR Training Systems LLC sowie einem weiteren Tochterunternehmen, Rheinmetall Ltd. Moskau, und der Firma Garnizon. Laut dem russischen Wirtschaftsportal audit-it soll Garnizon beispielsweise bis zum vergangenen Jahr Verwaltungsgesellschaft von ORR Training Systems gewesen sein.

Rheinmetall argumentiert mit Lizenzvertrag

Was ist dran an der Verbindung zu Garnizon nach 2014, warum besteht die Gesellschaft ORR Training Systems LLC überhaupt noch, nachdem das Engagement in Mulino beendet wurde – und wo kommen die Gewinne her? Auf Anfrage teilte Rheinmetall mit: "Die von Ihnen festgestellten Verbindungen ergeben sich aus den damaligen Vertragskonstellationen im Jahre 2012, diese wurden aber von den Ereignissen überholt und sind mittlerweile obsolet. So wurde im Jahr 2012 aus unternehmerischen Überlegungen ein Software-Lizenzvertrag mit zehn Jahren Laufzeit vereinbart, weshalb die besagte Gesellschaft formal noch besteht."

Seit Inkrafttreten der Ausfuhrbeschränkungen im Jahr 2014 betreibe sie aber kein Militärgeschäft mehr. "Es handelt sich um eine bloße Mantelgesellschaft ohne jegliches operative Geschäft", so der Sprecher.

Ob diese Argumentation plausibel ist, kann dem Rechtsexperten Stefan Geisthardt zufolge nur allgemein beantwortet werden. Hierfür müssten die Details der Lizenzvereinbarung vorliegen, erklärte er. Sei kein Sonderkündigungsrecht vorgesehen, so gelte die vertragliche Laufzeit. Im Falle einer vorzeitigen (Sonder-)Kündigung könnten möglicherweise Entschädigungszahlungen fällig werden, sofern sie vereinbart worden seien.

Ersatzteilgeschäft in Russland

Auch das zweite genannte Tochterunternehmen, Rheinmetall Ltd. Moskau, verzeichnete nach 2014 Gewinne in Russland: In den Jahren 2013 bis 2019 erwirtschaftete es durchgehend positive Jahresgewinne, insgesamt in Höhe von über 200.000 Euro.