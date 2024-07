Konkret soll die russische Führung die Ermordung mehrerer westlicher Führungskräfte in Europa geplant haben. Rheinmetall liefert unter anderem an die Ukraine Artilleriegeschosse und wird in den kommenden Wochen eine Fabrik für Panzer in der Ukraine eröffnen. Zudem seien die Pläne Teil einer groß angelegten russischen Sabotagekampagne in westlichen Unterstützerstaaten der Ukraine.