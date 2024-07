Giorgia Meloni und Viktor Orbán sind nicht immer einer Meinung. Obwohl beide Politiker ihre Heimatländer Italien und Ungarn innenpolitisch weit nach rechts gerückt haben, gibt es in der Außenpolitik große Unterschiede: Während Meloni sich stark für die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland einsetzt, gilt Orbán als der Regierungschef in Nato und EU, der dem Kreml weiter am nächsten steht. Erst in der vergangenen Woche hatte der ungarische Ministerpräsident eine umstrittene Reise nach Moskau angetreten.