Ein lauter Knall in der israelischen Stadt Tel Aviv hat in der Nacht zum Freitag Anwohner erschreckt. Eine Rauchsäule war zu sehen, die Ursache ist noch unklar.

In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist es in der Nacht zu einer lauten Explosion nahe einer Niederlassung der US-Botschaft gekommen. Ein Mensch sei bei dem Vorfall getötet worden, acht Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom auf der Plattform X mit. Umliegende Gebäude wurden laut Berichten beschädigt. Anwohner, die in der Nähe des Explosionsortes wohnen, berichten, dass durch die Explosion Fenster an ihren Häusern zerbrochen wurden.