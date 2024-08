Fake News zur Identität des Täters einer Messerattacke schüren rechte Krawalle in Großbritannien. Russland versucht, das Chaos und die Gewalt auf den britischen Straßen weiter zu befeuern.

Brennende Autos, Rauch. Polizisten werden mit Pflastersteinen beworfen und gehen mit Knüppeln und Reizgas gegen Krawallmacher vor. Es herrscht Chaos auf den britischen Straßen. In zahlreichen Städten liefern sich rechtsextreme Gruppen Ausschreitungen mit der Polizei, demolieren ganze Straßenzüge. Im mittelenglischen Rotherham warfen am Sonntag maskierte Demonstranten die Fensterscheiben eines Hotels ein, in dem zuvor Asylbewerber untergebracht worden waren. Sie legten Feuer, versuchten das Gebäude zu stürmen.

Der Grund für die Gewaltausbrüche: Ein 17-Jähriger hatte in der nahe Liverpool gelegenen Küstenstadt Southport am vergangenen Montag drei Kinder mit einem Messer getötet und acht weitere sowie zwei Erwachsene verletzt. Dafür war der Verdächtige in ein Gebäude eingedrungen, in dem gerade ein Ferientanzkurs für Kinder zur Musik von US-Star Taylor Swift stattfand.

Schnell kursierten im Netz Falschinformationen über den Täter, was die Gewalt und den Hass der Rechtsextremen zusätzlich befeuerte. Brandstifter sind dabei nicht nur rechtsextreme Gruppen, sondern auch Russland. Das Motiv liegt auf der Hand: Kremlchef Wladimir Putin ist daran interessiert, dass Großbritannien im Chaos versinkt. Immerhin sieht er sich in der Ukraine in einem Stellvertreterkrieg mit dem Westen, und die russische Propaganda versucht, westliche Länder zu destabilisieren. In Großbritannien bietet sich Russland nun eine Chance.

Putin nutzt fremdenfeindlichen Hass

Nach dem Messerangriff reagierten Rechtsextreme umgehend. Einige Gruppen hätten nur auf eine derartige Gewalttat gewartet, um ihren Hass auf die Straßen zu tragen, heißt es von britischen Extremismusforschern. So sagte Milo Camerdord vom Institute for Strategic Dialogue der "Tagesschau": "Der Horror dieses Messerangriffs hat rechtsextreme Gruppierungen angezogen wie ein Blitzableiter den Blitz. Jemand musste die Schuld bekommen."

Es ist dieser fremdenfeindliche Hass, den sich Russland und rechtsextreme Gruppen zunutze machen. Sie schüren seit dem Messerangriff fremdenfeindlichen Hass gegen Muslime im Netz, indem sie Falschinformationen verbreiten.

Als Instrument für die russische Desinformation in Großbritannien dient Putin unter anderem die Internetseite "Channel 3 Now", die unter dem Deckmantel einer Medienseite Nachrichten im Sinne des Kreml verbreitet. Bereits kurz nach dem Angriff von Southport berichtete die Seite, dass der Täter ein syrischer Bootsflüchtling sei. Die russische Propaganda brachte den Stein ins Rollen, rechtsextreme Plattformen sprangen auf den Zug auf.

Obwohl die britische Polizei schnell widersprach, verbreiteten rechtsextreme Plattformen wie "Europe Invasion" die Falschnachricht. Rechtspopulisten wie der britische Politiker Nigel Farage warfen der Polizei vor, die Herkunft des Täters zu verschweigen. Farage erklärte: In dem Land laufe etwas "schrecklich schief". Die rechtsextreme English Defence League, eine vor 15 Jahren gegründete Anti-Islam-Organisation mit Verbindungen in die Hooligan-Szene, rief über X "Patrioten" dazu auf, das Land zu verteidigen. 24 Stunden später flogen Ziegelsteine auf die Polizei.

Täter ist in Großbritannien geboren und Christ

Die russische Desinformationskampagne funktioniert. Der 17-jährige Messerangreifer ist weder Syrer noch Bootsflüchtling und hat auch nicht den muslimischen Glauben. Er ist laut Polizeiangaben Sohn einer Einwandererfamilie aus Ruanda und wurde in Großbritannien geboren, er ist Christ. Doch das spielt in der aufgeheizten Debatte in Großbritannien in den vergangenen Tagen kaum noch eine Rolle.