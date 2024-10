Die Fattah-1 wurde bereits am 6. Juni 2023 in Anwesenheit des damaligen Präsidenten Ebrahim Raisi vorgestellt. "Die präzisionsgelenkte Fattah-Hyperschallrakete hat eine Reichweite von 1.400 Kilometern und ist in der Lage, alle Verteidigungsschilde zu durchdringen", sagte damals Amirali Hajizadeh, Chef der Luft- und Raumfahrttruppe der iranischen Revolutionsgarden. Das religiöse Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei habe den Namen gewählt, der auf Deutsch "Eroberer" bedeutet. Vorgestellt wurde die Rakete am Todestag von Hassan Tehrani Moghaddam, der als Vater der iranischen Raketentechnologie gilt. Er starb 2011 bei einer Explosion auf einer Raketenbasis.