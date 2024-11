Die USA machen Druck auf Katar, die Führung der Hamas aus Doha rauszuwerfen. Hintergrund sei, dass die Terroristengruppe jüngste Vorschläge für einen Waffenstillstand und Rückgabe der Geiseln abgelehnt habe. Katar hatte der politischen Hamas-Führung jahrelang Obdach gegeben, in Doha wurden auch viele Verhandlungen geführt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet nun über Forderungen der US-Regierung an Katar und beruft sich auf Aussagen eines Regierungsvertreters.

Hamas-Führung bestreitet Rauswurf

Katar habe daraufhin die Hamas-Führung dazu aufgefordert, das Land zu verlassen, fügte der Beamte hinzu. Washington befinde sich weiterhin in Gesprächen mit Katar, um den Zeitpunkt für die Schließung des politischen Büros der Hamas in Doha zu koordinieren, und habe der katarischen Regierung signalisiert, dass jetzt der richtige Moment sei.

Nach dem Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober letzten Jahres, bei dem die Hamas 1.200 Menschen tötete und 250 weitere entführte, erklärte US-Außenminister Antony Blinken gegenüber führenden Politikern in Katar und anderswo in der Region, dass es "kein business as usual" mit der Hamas geben könne.