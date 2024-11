Aktualisiert am 14.11.2024 - 15:34 Uhr

Der russische TV-Koch und Kremlkritiker Alexej Zimin ist tot. Er starb in einem Hotel in Belgrad unter ungeklärten Umständen.

Er führte durch eine der erfolgreichsten russischen Kochshows und musste nach kritischen Aussagen über den Angriffskrieg gegen die Ukraine aus seiner Heimat fliehen. Nun melden russische und britische Medien: Der TV-Koch Alexej Zimin wurde am Mittwoch in einem Hotel in Belgrad leblos aufgefunden und später für tot erklärt.