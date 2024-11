Papst Franziskus hat einen Brief an die Vatikanverwaltung geschrieben, in dem er vor leeren Rentenkassen warnt. Den Vatikan plagt eine Finanzkrise.

Dem Vatikan geht offenbar langsam das Geld aus. Papst Franziskus hat jetzt in einem Brief Alarm geschlagen: In Zukunft könnte es um die Rente der Geistlichen schlecht bestellt sein. Denn der Pensionsfonds des Kirchenstaates reicht offenbar nicht mehr aus, um die Rente der Angestellten im Vatikan und Kardinäle zu bezahlen. In dem Brief an Abteilungsleiter und Kardinäle, so die Nachrichtenagentur AP, mahnt Franziskus Reformen an, um die finanziellen Verpflichtungen auch in Zukunft erfüllen zu können.