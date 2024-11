Es sollte wohl ein Signal der Stärke werden. Am Donnerstag wandte sich Russlands Präsident Wladimir Putin mit einer Fernsehansprache an die Öffentlichkeit. Darin bestätigte er den Einsatz einer angeblich neuen Mittelstreckenrakete beim Angriff auf die ukrainische Stadt Dnipro am Morgen. Putin sprach von einer Reaktion darauf, dass die USA und andere westliche Länder der Ukraine den Einsatz weitreichender Waffen gegen russisches Territorium erlaubt hätten und drohte mit weiteren Angriffen – auch auf Kiews Verbündete.

Putin werden immer wieder Erkrankungen nachgesagt

In sozialen Medien gibt es deshalb Spekulationen, dass das vom Kreml verbreitete Video nachträglich bearbeitet wurde. Mehrere Nutzer gehen davon aus, dass Putins Unterarme und Hände durch ein Standbild ersetzt worden seien. "Es sieht so aus, als wäre alles ab seinem Ellbogen eingefroren", schreibt einer. Die Beobachter verweisen darauf, dass zudem der Übergang zwischen Putins Krawatte und seinen Händen matt sei, was auf digitale Bearbeitung schließen lasse. Andere Nutzer vermuten, dass das Video mittels künstlicher Intelligenz erstellt wurde, da Putins Lippenbewegungen an manchen Stellen nicht mit seinen Worten übereinstimmen würden.