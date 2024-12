Auf Russlands größter Baustelle stehen die Kräne still

Kremlchef Putin bei einem Besuch in Belokamenka 2023 (Quelle: IMAGO/Alexander Kazakov)

Vor dem russischen Überfall auf die Ukraine war Belokamenka eines der wichtigsten energiepolitischen Projekte des Kreml. Mehr als 15.000 Arbeiter waren zwischenzeitlich auf Russlands größter Baustelle im fernen Osten des Landes beschäftigt. Von den Anlagen am Pazifischen Ozean sollten eines Tages große Mengen Öl und Gas aus Sibirien in alle Welt exportiert werden. Doch inzwischen sind die Arbeiten in Belokamenka nahe Murmansk praktisch eingestellt worden, berichtet die ukrainische Zeitung "Kyiv Insider" unter Berufung auf lokale Berichte.