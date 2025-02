Verteidigungsministerium beförderte nicht

Der Verwaltungsexperte Thorsten Masuch von der Hochschule Harz in Halberstadt sieht in diesen Beförderungen eine gängige Praxis, betont in dem Bericht aber, dass eine Häufung solcher Personalentscheidungen in Wahlkampfzeiten Fragen aufwerfen könne. Besonders kommissarische Besetzungen seien eine Möglichkeit, Beamte in Führungspositionen zu bringen, ohne sie direkt zu befördern. Dies verschaffe den Betroffenen einen Vorteil bei späteren regulären Ernennungen. Zudem könne so öffentliche Kritik minimiert werden, da keine endgültigen Personalentscheidungen getroffen würden.