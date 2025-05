Newsblog zur US-Politik Wegen Trumps Zöllen: Walmart warnt vor Preisanstiegen

Logo einer Walmart-Filiale: Die Einzelhandelskette warnt vor Folgen von Trumps Zollpolitik. (Quelle: Pawlik/imago-images-bilder)

Supermarktriese Walmart rechnet mit steigenden Preisen für US-Kunden. Der Iran ist angeblich bereit zu einem Atomabkommen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Nach Trumps Handelsstreit: Supermarktkette Walmart warnt vor Preisanstiegen

Der US-Einzelhandelsriese Walmart warnt vor einem möglichen Preisanstieg wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. "Wir werden unser Bestes tun, um unsere Preise so niedrig wie möglich zu halten", sagte Konzernchef Doug McMillon am Donnerstag. Angesichts der Zölle sei Walmart als größter Importeur von Containerwaren jedoch nicht in der Lage, den gesamten Druck aufzufangen, weil die Gewinnspannen im Einzelhandel sehr gering seien.

Dies gelte trotz der am Montag vereinbarten niedrigeren Zollsätze zwischen den USA und China. Der größte US-Einzelhändler hielt dennoch an seiner Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr, das im Januar 2026 endet, fest. Eine Prognose für den Gewinn im zweiten Quartal traut sich der Vorstand allerdings nicht zu. Zu groß sei die mögliche Spanne, was einen Ausblick erschwere, sagte Finanzchef John David Rainey.

Trump erklärt neue Pläne zur US-Übernahme des Gazastreifens

Inmitten verschärfter israelischer Angriffe im Gazastreifen hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag seine Absicht erklärt, das umkämpfte Gebiet "einzunehmen" und in eine "Freiheitszone" zu verwandeln. "Ich wäre stolz darauf, wenn die USA (den Gazastreifen) bekommen, einnehmen, zu einer Freiheitszone machen", sagte der US-Präsident in Katar und bezeichnete dieses Vorgehen als "sehr gutes Konzept". Lesen Sie hier mehr dazu.

Trump sieht Atom-Gespräche mit Teheran auf gutem Weg

US-Präsident Donald Trump hat sich optimistisch zu den laufenden Atom-Gesprächen mit dem Iran geäußert. "Ich denke, wir sind nahe dran, einen Deal zu machen", sagte Trump bei einem Besuch in Katar. "Wir verhandeln sehr ernsthaft mit dem Iran über einen langfristigen Frieden, und wenn wir das schaffen, wäre das fantastisch."

Der Iran habe bestimmte Bedingungen akzeptiert, "dass er keinen - ich nenne es freundlich - nuklearen Staub herstellen wird", erklärte der 78-Jährige, ohne Details zu nennen. Es blieb offen, worauf er sich genau bezog. Gleichzeitig drohte Trump erneut mit großer militärischer Härte gegen das Land, falls sich beide Seiten nicht auf die "nette" Weise einig würden.

Reiche setzt auf Verhandlungen im Handelsstreit: USA sind nicht unser Gegner

Die neue Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sieht die USA trotz des Handelsstreits nicht als Gegner. "Europa und die USA vereint mehr als uns trennt", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Brüssel vor Beratungen der europäischen Handelsminister. Die USA seien weiterhin der wichtigste Handelspartner für Deutschland und auch die EU. Diese Beziehung müsse gestärkt und nicht geschwächt werden.

US-Präsident Donald Trump überzieht die wichtigsten Handelspartner seit seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus mit hohen Sonderzöllen. Viele dieser neuen Zölle sind aber mittlerweile für drei Monate ausgesetzt, um in Verhandlungen eine Lösung zu finden. Die EU müsse auf Gespräche setzen, sagte Reiche. "Wir müssen verhandeln, wir müssen zu einer Lösung kommen, weil eine Eskalation keine Gewinner kennt."

Sefcovic: EU und USA wollen Handelsgespräche intensivieren

Die EU-Kommission hat sich mit den USA auf eine Intensivierung der Gespräche über ein Handelsabkommen verständigt. Er habe am Mittwoch "ein weiteres konstruktives Telefonat mit dem US-Handelsminister Howard Lutnick" gehabt, sagt EU-Handelskommissar Maros Sefcovic am Donnerstag vor einem Treffen der EU-Handelsminister in Brüssel. "Wir haben vereinbart, unsere Zusammenarbeit auf technischer Ebene zu verstärken. Ich stehe mit ihm in regelmäßigem Kontakt. Ich denke, wir werden uns sehr bald wiedersehen, höchstwahrscheinlich hier in Brüssel oder bei den OECD-Treffen."

