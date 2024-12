Putin will angeblich verhandeln – und bietet USA "Raketenduell" an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich bei seiner traditionellen Jahrespressekonferenz am Donnerstag in Moskau siegessicher gezeigt. Die Lage im Krieg gegen die Ukraine ändere sich gerade "dramatisch" zugunsten seines Landes, erklärte Putin in der mehrstündigen Propagandashow. Auch in Syrien sei Russland Putin zufolge siegreich gewesen.