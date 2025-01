Aktualisiert am 01.01.2025 - 23:24 Uhr

Vor dem Trump International Hotel in Las Vegas ist ein Tesla Cybertruck explodiert. Die Behörden untersuchen ein mögliches Terrormotiv.

Am Mittwoch ist ein Tesla Cybertruck vor dem Trump International Hotel in der Stadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada explodiert. Die Polizei behandelt den Vorfall als möglichen Terrorakt. Ein Mensch im Fahrzeug sei getötet worden. Auf Video-Aufnahmen war zu sehen, wie das vor dem Hoteleingang stehende Vehikel - eine Art Pickup - in Flammen aufging, woran sich kleinere Explosionen wie bei einem Feuerwerk anschlossen.