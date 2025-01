Der Druck von China auf Taiwan wächst, immer wieder provoziert Peking den Inselstaat mit Militärmanövern, Kampfjets nähern sich dem taiwanischen Luftraum. In seiner Neujahrsansprache hat Chinas autoritär regierender Präsident Xi Jinping den Anspruch seines Landes auf Taiwan untermauert. "Niemand kann die Wiedervereinigung mit dem Mutterland stoppen", sagte Xi in der von den chinesischen Staatsmedien übertragenen Ansprache.

Angebot der Staatsbürgerschaft

Der Vorschlag sieht vor, dass "Ausländer nach zwei Jahren Dienst die Staatsbürgerschaft erhalten können". Chen schränkte aber ein, dass ein formeller Konsultationsprozess "noch nicht begonnen hat". Alexander Huang, Professor an der Tamkang University in Taipei, sieht laut der Zeitung ebenfalls die Möglichkeit, "Ausländer in die Armee zu integrieren und eine Fremdenlegion zu schaffen".

Ukraine hat bereits eine Fremdenlegion

Frankreich hat bereits im 19. Jahrhundert eine Fremdenlegion gegründet, allerdings als Eliteeinheit. Die Ukraine verfügt ebenfalls über eine Legion, die aus Ausländern besteht. Deren Mitglieder dienen in unterschiedlichen Brigaden. Die Kämpfer erhalten den gleichen Sold wie ukrainische Soldaten, 550 US-Dollar (511 Euro), wenn sie nicht an der Front sind, und 4.800 US-Dollar (4.464 Euro), wenn sie an Kämpfen beteiligt sind. Kiew kämpft mit einem Personalmangel in der Armee, zum einen wegen großer Verluste, aber auch aus demografischen Gründen. Es gibt immer weniger Nachwuchs.