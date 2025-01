Terroristen verschleppten am 7. Oktober 250 Geiseln aus Israel in den Gazastreifen (Archivbild) (Quelle: Ilia yefimovich/dpa/dpa-bilder)

Vertreter Israels, der Hamas, der USA und Katars haben in Doha offiziell das Geiselabkommen und die Waffenruhe fĂŒr den Gazastreifen unterzeichnet, wie das BĂŒro des Premierministers am Freitagmorgen in einer ErklĂ€rung bestĂ€tigte.

Die Abstimmung des israelischen Sicherheitskabinetts ĂŒber das Waffenruhe-Abkommen war zunĂ€chst fĂŒr Donnerstag geplant gewesen. Israel warf der radikalislamischen PalĂ€stinenserorganisation Hamas jedoch vor, sich von Teilen der Vereinbarung zurĂŒckzuziehen, um "ZugestĂ€ndnisse in letzter Minute zu erpressen". Die Zusammenkunft wurde dann verschoben. Nach Angaben aus Regierungskreisen ist die Abstimmung nun fĂŒr Freitag oder Samstag vorgesehen. Sollte erst am Samstag beraten werden, könnte sich die Freilassung der ersten Geiseln bis Montag hinziehen.

33 Geiseln sollen nach und nach freigelassen werden

Nach monatelangen indirekten Verhandlungen fĂŒr ein Abkommen in dem seit 15 Monaten andauernden Krieg im Gazastreifen hatten die Vermittler Katar und USA am Mittwoch einen Durchbruch und die Einigung auf ein Abkommen verkĂŒndet. Demnach soll am Sonntag eine zunĂ€chst sechswöchige Waffenruhe in Kraft treten, wĂ€hrend der 33 Geiseln nach und nach im Austausch fĂŒr palĂ€stinensische Gefangene freigelassen werden sollen.