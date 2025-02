Nach einer erneuten Niederlage vor Gericht hat Italien 43 Flüchtlinge aus Ägypten und Bangladesch aufgenommen, die zuvor in Albanien interniert waren. Ein Schiff der Küstenwache brachte die Männer in die süditalienische Hafenstadt Bari, wo sie am Samstagabend ankamen und Unterkünfte erhielten.

Ein Gericht in Rom hatte entschieden, dass diese Asylbewerber, die seit Mittwoch in einem Lager in Albanien festgehalten wurden, in die EU einreisen dürfen. Für Giorgia Meloni, die rechte Ministerpräsidentin Italiens und Vorsitzende der Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens), ist dies bereits der dritte juristische Rückschlag in Folge. Ihr "Albanien-Modell" zur Bearbeitung von Asylanträgen außerhalb der EU hat bisher nicht funktioniert. Dennoch plant Meloni, an diesem Modell festzuhalten.